Scandalo in Kenya senza confini | decine di atleti con l'età falsificata una truffa che dura dal 2016

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo scandalo scuote il mondo dello sport in Kenya. La World Athletic ha scoperto che più di 60 atleti hanno falsificato i loro documenti per sembrare più giovani. La truffa, iniziata nel 2016, si è ripetuta nel tempo senza che nessuno intervenisse subito. Ora si cerca di capire quanti atleti siano effettivamente coinvolti e come fermare questa pratica che mette a rischio la credibilità delle competizioni.

Nuovo scandalo in Kenya con oltre 60 atleti coinvolti in documenti fasulli scoperti dalla World Athletic, atti a falsarne l'età: quasi impossibile risalire a tutti i coinvolti visto che la "procedura" si è ripetuta incessantemente dal 2016 in poi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Kenya Atleti

Doni in diretta ai bimbi orfani del Kenya. Da Montefabbri all’Africa, Natale senza confini

Doni in diretta ai bambini orfani del Kenya, un gesto di solidarietà che attraversa i confini.

Per una montagna senza confini: Valchiavenna e Val Bregaglia unite dal welfare

La Valchiavenna e la Val Bregaglia si uniscono in un progetto che punta a superare i confini tradizionali del welfare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Kenya Atleti

scandalo in kenya senzaScandalo in Kenya senza confini: decine di atleti con l’età falsificata, una truffa che dura dal 2016Nuovo scandalo in Kenya con oltre 60 atleti coinvolti in documenti fasulli scoperti dalla World Athletic, atti a falsarne l'età: quasi impossibile risalire ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.