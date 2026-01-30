Scandalo in Kenya senza confini | decine di atleti con l'età falsificata una truffa che dura dal 2016

Nuovo scandalo scuote il mondo dello sport in Kenya. La World Athletic ha scoperto che più di 60 atleti hanno falsificato i loro documenti per sembrare più giovani. La truffa, iniziata nel 2016, si è ripetuta nel tempo senza che nessuno intervenisse subito. Ora si cerca di capire quanti atleti siano effettivamente coinvolti e come fermare questa pratica che mette a rischio la credibilità delle competizioni.

Nuovo scandalo in Kenya con oltre 60 atleti coinvolti in documenti fasulli scoperti dalla World Athletic, atti a falsarne l'età: quasi impossibile risalire a tutti i coinvolti visto che la "procedura" si è ripetuta incessantemente dal 2016 in poi.

