D' Incecco Lega sulla sicurezza | Più forze dell' ordine in arrivo in Abruzzo 18 unità nel Pescarese
D'Incecco, della Lega, ha annunciato l’arrivo di 77 nuovi agenti di polizia in Abruzzo, tra cui 18 nel Pescarese. Questa misura mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e migliorare la sicurezza nel territorio regionale, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficace alla comunità locale. L’iniziativa si inserisce in un piano di potenziamento delle risorse di sicurezza pubblica già in corso.
«Più uomini e donne in divisa in Abruzzo. Saranno 77 i nuovi poliziotti che entreranno in servizio nei prossimi giorni, rafforzando i presidi di sicurezza in tutta la regione». Ad annunciarlo è Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo.L'esponente leghista aggiunge: «Il piano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
