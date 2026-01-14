D'Incecco, della Lega, ha annunciato l’arrivo di 77 nuovi agenti di polizia in Abruzzo, tra cui 18 nel Pescarese. Questa misura mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e migliorare la sicurezza nel territorio regionale, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficace alla comunità locale. L’iniziativa si inserisce in un piano di potenziamento delle risorse di sicurezza pubblica già in corso.

«Più uomini e donne in divisa in Abruzzo. Saranno 77 i nuovi poliziotti che entreranno in servizio nei prossimi giorni, rafforzando i presidi di sicurezza in tutta la regione». Ad annunciarlo è Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo.L'esponente leghista aggiunge: «Il piano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Sicurezza: Bordoni (Lega), aumentano forze di polizia nel Lazio, 521 unita’ in arrivo

Leggi anche: Sicurezza, Nisini (Lega): in arrivo nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sicurezza, D’Incecco (Lega): “Più forze dell’ordine in Abruzzo”; D'Incecco (Lega) sulla sicurezza: Più forze dell'ordine in arrivo in Abruzzo, 18 unità nel Pescarese; Sicurezza, D’Incecco (Lega): più forze dell’ordine in arrivo in Abruzzo; Consiglio Regionale. Sicurezza, D’Incecco: Più forze dell’ordine in arrivo in Abruzzo.

D'Incecco (Lega) sulla sicurezza: "Più forze dell'ordine in arrivo in Abruzzo, 18 unità nel Pescarese" - Il capogruppo della Lega in consiglio regionale annuncia l'arrivo di nuovo personale delle forze dell'ordine nella nostra regione ... ilpescara.it