Città sotto sorveglianza Più sicurezza urbana lotta ai furbetti dei rifiuti | Sinergia tra le forze

Nel 2025, la Polizia locale di Varese ha intensificato le attività di controllo per garantire maggiore sicurezza urbana e contrastare il degrado. Attraverso una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine, si mira a ridurre i fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti e a mantenere le città più ordinate e sicure per i cittadini. Un impegno costante per preservare il decoro e la tranquillità del territorio.

Sicurezza urbana, controlli stradali e lotta al degrado: questi i temi al centro dell'attività della Polizia locale di Varese nel 2025. Alla centrale operativa sono arrivate oltre 7.000 richieste di intervento da parte dei cittadini. 209 i controlli in materia di degrado urbano, con la redazione di 47 Daspo urbani. In relazione invece alle ordinanze anti-alcol i controlli hanno comportato l'accertamento di 55 violazioni. Agli agenti va il ringraziamento dell'assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano, che richiama i varesini ad una maggior attenzione alla guida. "Segnalo ancora numeri troppo alti di infrazioni che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone, come ad esempio la guida in stato di ebbrezza o il mancato rispetto dei semafori".

