Nuovo laboratorio di scenografia al Medardo Rosso | 100mila euro per rilanciare gli spazi dismessi

La Provincia di Lecco ha completato i lavori di riqualificazione di un ex laboratorio presso l’Istituto Medardo Rosso di Lecco, in via XI Febbraio, con un investimento di 100 mila euro. L’area scolastica dismessa è stata trasformata in un laboratorio di scenografia dotato di attrezzature moderne, pronto ad accogliere studenti e progetti creativi. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione degli spazi e l’installazione di nuove strutture.

La Provincia di Lecco ha completato la riqualificazione dell'ex laboratorio prove materiali: pavimentazione nuova, aerotermi di ultima generazione e serramenti a taglio termico per un ambiente moderno e funzionale Un'area scolastica abbandonata si trasforma in un laboratorio di scenografia all'avanguardia. La Provincia di Lecco ha concluso i lavori di riqualificazione dell'ex laboratorio prove materiali presso l'Istituto Medardo Rosso di Lecco, nella sede di via XI Febbraio, per un importo complessivo di circa 100mila euro. Un intervento che restituisce agli studenti uno spazio rinnovato, efficiente e dotato di tecnologie moderne, incluso un braccio robotico finanziato con i fondi del Pnrr.