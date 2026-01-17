Nel comune di Granarolo, la tabaccheria Rosso blu di Quarto Inferiore si conferma nuovamente protagonista di una vincita significativa. Dopo aver già ricevuto altri fortunati eventi, questa volta è stato conquistato un premio di 100.000 euro al gioco del Rosso blu. Un’altra testimonianza di come questa attività continui a essere un punto di riferimento per gli appassionati e i giocatori della zona.

Granarolo (Bologna), 17 gennaio 2025 - La dea bendata è tornata in un posto che conosce molto bene: la tabaccheria Rosso blu di Quarto Inferiore, frazione di Granarolo, sulla via San Donato. Da una comunicazione del servizio di Lottomatica i titolari dell'attività hanno scoperto che un fortunato cliente, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha vinto ben 100mila euro con una gratta e vinci 'Vip'. Sconosciuto il fortunato vincitore. I gestori del Rosso blu non hanno idea dell'identità della persona che è stata baciata dalla fortuna: si tratta, infatti, di una tabaccheria, anche bar, sempre molto frequentata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vinti 100mila euro al Rosso blu: la Dea bendata bussa ancora a Granarolo

