Vinti 100mila euro al Rosso blu | la Dea bendata bussa ancora a Granarolo

17 gen 2026

Nel comune di Granarolo, la tabaccheria Rosso blu di Quarto Inferiore si conferma nuovamente protagonista di una vincita significativa. Dopo aver già ricevuto altri fortunati eventi, questa volta è stato conquistato un premio di 100.000 euro al gioco del Rosso blu. Un’altra testimonianza di come questa attività continui a essere un punto di riferimento per gli appassionati e i giocatori della zona.

Granarolo (Bologna), 17 gennaio 2025 - La dea bendata è tornata in un posto che conosce molto bene: la tabaccheria Rosso blu di Quarto Inferiore, frazione di Granarolo, sulla via San Donato. Da una comunicazione del servizio di Lottomatica i titolari dell'attività hanno scoperto che un fortunato cliente, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha vinto ben 100mila euro con una gratta e vinci 'Vip'. Sconosciuto il fortunato vincitore. I gestori del Rosso blu non hanno idea dell'identità della persona che è stata baciata dalla fortuna: si tratta, infatti, di una tabaccheria, anche bar, sempre molto frequentata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

