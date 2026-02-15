Design della moda nuovo percorso al Medardo Rosso
Al liceo Medardo Rosso di Lecco, l’introduzione del nuovo percorso in Design della moda nasce dall’esigenza di rispondere alla crescente domanda di figure specializzate nel settore. La scuola ha deciso di ampliare l’offerta formativa per preparare meglio gli studenti alle sfide del mercato. Il nuovo indirizzo offrirà laboratori pratici e corsi dedicati alla creazione di abiti e accessori, con un’attenzione particolare alle tecniche di progettazione e alle tendenze attuali.
A scuola di design della moda. Al liceo Medardo Rosso di Lecco per il prossimo anno didattico ci sarà un nuovo indirizzo in più: Design della moda. Il nuovo percorso si aggiunge agli altri indirizzi: Arti figurative, Architettura e ambiente, Design, Audiovisivo e multimediale, Grafica e Scenografia. Continua quindi l'evoluzione e l'ampliamento dell' offerta formativa dello storico liceo artistico lecchese. "Una scelta che arriva a coronare un trend positivo e costante – spiegano dal Medardo Rosso -. Negli ultimi anni il nostro liceo ha vissuto una trasformazione che lo ha portato a diventare uno dei poli più innovativi e riconosciuti della provincia.
Dal verde petrolio al rosso vivo, fino all'arancio: la moda del nuovo anno punta punta su tinte forti e brillanti. Con una notevole eccezione...
Il 2026 si preannuncia un anno di moda ricco di colori intensi e vibranti, come dimostrano le ultime tendenze delle sfilate.
Rosso Valentino, com’è nato il colore diventato icona della moda
Il rosso Valentino è molto più di una semplice tonalità di colore: rappresenta un simbolo di eleganza e raffinatezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
