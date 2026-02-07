A Centocroci di Mondolfo si avvicina l’apertura del nuovo asilo nido. I lavori sono stati completati in tempi rapidi e ora la struttura è quasi pronta. La vecchia sede è stata demolita a marzo 2024, e la nuova costruzione sarà aperta nel 2027. Potrà accogliere fino a 60 bambini, offrendo uno spazio più moderno e sicuro rispetto al passato.

Tempistiche del Pnrr rispettate per il nuovo asilo nido di Centocroci di Mondolfo. La struttura originaria è stata abbattuta nel marzo 2024 e ora è quasi conclusa quella nuova, che sarà fruibile nel 2027 e ospiterà ben 60 bambini. Trentaquattro in più rispetto a due anni fa i posti disponibili. Negli ultimi giorni il vicesindaco Alice Andreoni, che sta guidando la giunta orfana di Nicola Barbieri (eletto in consiglio regionale nell’autunno scorso) ha effettuato un sopralluogo sul cantiere insieme all’assessore ai lavori pubblici Filomena Tiritello e ai tecnici, verificando il rispetto del cronoprogramma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo asilo nido di Centocroci . Darà ospitalità a sessanta bambini

