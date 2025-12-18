Valmadrera apre il nuovo asilo nido da 44 posti | struttura innovativa con fondi PNRR

A Valmadrera nasce un nuovo asilo nido comunale, realizzato grazie ai fondi PNRR. La struttura, moderna e funzionale, si trova in via Bovara 24 e offre 44 posti dedicati ai più piccoli. Un investimento importante per la comunità, che punta a garantire servizi di qualità e supporto alle famiglie, promuovendo un futuro più sostenibile e inclusivo.

