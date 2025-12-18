Valmadrera apre il nuovo asilo nido da 44 posti | struttura innovativa con fondi PNRR
A Valmadrera nasce un nuovo asilo nido comunale, realizzato grazie ai fondi PNRR. La struttura, moderna e funzionale, si trova in via Bovara 24 e offre 44 posti dedicati ai più piccoli. Un investimento importante per la comunità, che punta a garantire servizi di qualità e supporto alle famiglie, promuovendo un futuro più sostenibile e inclusivo.
È stato presentato il nuovo asilo nido comunale di Valmadrera, finanziato con i fondi PNRR e situato in via Bovara 24. La struttura, che potrà accogliere fino a 44 bambini dai 6 mesi ai 3 anni, rappresenta un passo importante per il territorio lecchese: i posti disponibili passano dagli attuali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
