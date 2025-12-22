Guido Crosetto | le armi servono a Kiev per salvare gli ucraini come è vero che lo zucchero serve a curare il diabete

Parole di propaganda all'ennesima potenza che meritano di essere esaminate criticamente Recentemente, Guido Crosetto, esponente di punta del giullaresco governo della destra bluette neo-liberale, filo atlantista, filo israeliana e filobancaria, ha dichiarato che le armi servono a Kiev per sal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

