Metromare entro fine anno finiti i lavori sui cavi elettrici tra Vitinia e Acilia

Entro la fine dell'anno saranno completati i lavori sui cavi elettrici tra Vitinia e Acilia sulla linea Metromare, ex Roma Lido. Un sopralluogo è stato organizzato per chiarire alle utenze le cause dei recenti ritardi e cancellazioni, offrendo un'informazione trasparente sulle operazioni in corso e sui tempi di ripristino del servizio.

Un sopralluogo che serve, in particolare, a spiegare agli utenti come mai, nelle ultime settimane, si sono verificati ritardi e cancellazioni lungo la linea Metromare, l’ex Roma Lido. L’assessore ai Trasporti del Lazio, Fabrizio Ghera, ha visitato questa mattina, mercoledì 10 dicembre, la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Salve, sono una docente in servizio fino al 30 giugno, cerco monolocale zona metromare stella polare - facebook.com Vai su Facebook