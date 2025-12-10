Metromare entro fine anno finiti i lavori sui cavi elettrici tra Vitinia e Acilia
Entro la fine dell'anno saranno completati i lavori sui cavi elettrici tra Vitinia e Acilia sulla linea Metromare, ex Roma Lido. Un sopralluogo è stato organizzato per chiarire alle utenze le cause dei recenti ritardi e cancellazioni, offrendo un'informazione trasparente sulle operazioni in corso e sui tempi di ripristino del servizio.
Un sopralluogo che serve, in particolare, a spiegare agli utenti come mai, nelle ultime settimane, si sono verificati ritardi e cancellazioni lungo la linea Metromare, l’ex Roma Lido. L’assessore ai Trasporti del Lazio, Fabrizio Ghera, ha visitato questa mattina, mercoledì 10 dicembre, la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Salve, sono una docente in servizio fino al 30 giugno, cerco monolocale zona metromare stella polare - facebook.com Vai su Facebook
28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, prime reazioni: "Brutalmente audace", "Ralph Fiennes fenomenale" movieplayer.it
Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi: “Sabalenka è molto pericolosa, sarà dura per me” oasport.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, La Mantia: “Timballo di anelletti piatto che celebra riconoscimento” lapresse.it
Ferrara intitolerà uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli ilgiornale.it
Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese milleunadonna.it
Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale ilfoglio.it
Netflix, l’indiscrezione: voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros movieplayer.it
Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi: “Sabalenka è molto pericolosa, sarà dura per me” oasport.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, La Mantia: “Timballo di anelletti piatto che celebra riconoscimento” lapresse.it
Ferrara intitolerà uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli ilgiornale.it
Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese milleunadonna.it
Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale ilfoglio.it
Netflix, l’indiscrezione: voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros movieplayer.it