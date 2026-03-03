Nuova ondata di attacchi su Teheran Netanyahu | Sarà azione rapida L’Iran minaccia l’Europa | Ogni risposta militare è un atto di guerra statene fuori – La diretta

Una nuova ondata di attacchi si è verificata a Teheran, mentre il primo ministro israeliano ha annunciato che sarà adottata un’azione rapida. L’Iran ha minacciato l’Europa, dichiarando che ogni risposta militare sarà considerata un atto di guerra e invitando gli Stati europei a mantenersi fuori dalla situazione. Nel quarto giorno di conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da due droni.

L’Iran minaccia l’Europa: «Ogni azione militare è un atto di guerra, statene fuori». L’Idf entra in Libano, colpita l’ambasciata Usa a Riad – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

