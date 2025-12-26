Il figlio di David Beckham blocca i genitori su Instagram | È finita con la famiglia

La famiglia Beckham, da sempre simbolo di perfezione patinata e unità inscalfibile, si trova al centro di una tempesta mediatica che ha tutto il sapore di una soap opera. Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria, avrebbe deciso di chiudere definitivamente i rapporti con i genitori e i fratelli, arrivando al gesto estremo di bloccarli su Instagram. A confermare i rumor che circolavano già dalla scorsa primavera è stato Cruz, il terzogenito della coppia più glamour del Regno Unito, con una storia Instagram che ha fatto tremare i tabloid britannici. Tutto è iniziato domenica 21 dicembre, quando il Daily Mail ha pubblicato un articolo bomba: David e Victoria avrebbero smesso di seguire il figlio maggiore sui social, mentre Brooklyn si preparava a trascorrere il Natale con la famiglia miliardaria della moglie Nicola Peltz, ignorando completamente la sua famiglia d’origine. 🔗 Leggi su Screenworld.it

