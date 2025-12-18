Nuoto le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix

Le squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara si sono distinte nelle tappe dei Gran Prix regionali, dimostrando talento e determinazione. Le prove a Torino hanno sottolineato il valore e l’impegno dei giovani atleti, protagonisti di una gara ricca di emozioni e successi. Un risultato che conferma il ruolo di spicco della società nel panorama del nuoto regionale.

Libertas Nuoto Novara: sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los Angeles - Sette vittorie per la Libertas Nuoto Novara nella 2° tappa della Coppa Los Angeles categoria Assoluti di nuoto, svoltasi lo scorso 29 novembre a Torino. today.it

Nuoto Siglato l’accordo - Libertas Aquatica Nuoto Ravenna ed Endas Nuoto mettono a disposizione tutta la propria esperienza nel campo della didattica sportiva natatoria, con tanto di ... ilrestodelcarlino.it

I 19 portacolori del Nuoto Sub Faenza conquistano ben 34 podi, con 20 ori, 8 argenti e 6 bronzi, guadagnando due posizioni nella classifica a squadre rispetto al 2024: quarti su una quarantina di società partecipanti a pochi punti dal terzo posto. - facebook.com facebook

