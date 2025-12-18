Nuoto le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix
Le squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara si sono distinte nelle tappe dei Gran Prix regionali, dimostrando talento e determinazione. Le prove a Torino hanno sottolineato il valore e l’impegno dei giovani atleti, protagonisti di una gara ricca di emozioni e successi. Un risultato che conferma il ruolo di spicco della società nel panorama del nuoto regionale.
Squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara in evidenzia nelle tappe dei Gran Prix regionali di nuoto di categoria disputati a Torino nell'ultimo fine settimana.Sabato 13 dicembre al PalaNuoto si è svolta la prima tappa che ha visto impegnati gli Esordienti B. Primi posti nel settore femminile. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Pattinaggio di figura, i punteggi totali dei big della danza dopo le prime 3 tappe di Grand Prix. Scenario surreale
Leggi anche: Nuoto, gli italiani in gara nelle tappe di Coppa del Mondo 2025 in vasca corta: tornano Ceccon e Razzetti
GLI ESORDIENTI DELLA LIBERTAS NOVARA BRILLANO NELLE TAPPE DEI GRAN PRIX.
Nuoto, le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix - Al PalaNuoto di Torino, una vittoria e sei podi per gli Esordienti A. novaratoday.it
Libertas Nuoto Novara: sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los Angeles - Sette vittorie per la Libertas Nuoto Novara nella 2° tappa della Coppa Los Angeles categoria Assoluti di nuoto, svoltasi lo scorso 29 novembre a Torino. today.it
Nuoto Siglato l’accordo - Libertas Aquatica Nuoto Ravenna ed Endas Nuoto mettono a disposizione tutta la propria esperienza nel campo della didattica sportiva natatoria, con tanto di ... ilrestodelcarlino.it
I 19 portacolori del Nuoto Sub Faenza conquistano ben 34 podi, con 20 ori, 8 argenti e 6 bronzi, guadagnando due posizioni nella classifica a squadre rispetto al 2024: quarti su una quarantina di società partecipanti a pochi punti dal terzo posto. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.