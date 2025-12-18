Nuoto le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara si sono distinte nelle tappe dei Gran Prix regionali, dimostrando talento e determinazione. Le prove a Torino hanno sottolineato il valore e l’impegno dei giovani atleti, protagonisti di una gara ricca di emozioni e successi. Un risultato che conferma il ruolo di spicco della società nel panorama del nuoto regionale.

nuoto le squadre esordienti della libertas brillano nelle tappe dei gran prix

© Today.it - Nuoto, le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix

Squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara in evidenzia nelle tappe dei Gran Prix regionali di nuoto di categoria disputati a Torino nell'ultimo fine settimana.Sabato 13 dicembre al PalaNuoto si è svolta la prima tappa che ha visto impegnati gli Esordienti B. Primi posti nel settore femminile. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Pattinaggio di figura, i punteggi totali dei big della danza dopo le prime 3 tappe di Grand Prix. Scenario surreale

Leggi anche: Nuoto, gli italiani in gara nelle tappe di Coppa del Mondo 2025 in vasca corta: tornano Ceccon e Razzetti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

GLI ESORDIENTI DELLA LIBERTAS NOVARA BRILLANO NELLE TAPPE DEI GRAN PRIX.

nuoto squadre esordienti libertasNuoto, le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran Prix - Al PalaNuoto di Torino, una vittoria e sei podi per gli Esordienti A. novaratoday.it

nuoto squadre esordienti libertasLibertas Nuoto Novara: sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los Angeles - Sette vittorie per la Libertas Nuoto Novara nella 2° tappa della Coppa Los Angeles categoria Assoluti di nuoto, svoltasi lo scorso 29 novembre a Torino. today.it

Nuoto Siglato l’accordo - Libertas Aquatica Nuoto Ravenna ed Endas Nuoto mettono a disposizione tutta la propria esperienza nel campo della didattica sportiva natatoria, con tanto di ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.