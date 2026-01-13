Trofeo Bizantino la Nuoto Sub Modena Bruno Loschi fa il pieno di medaglie a Ravenna

La Nuoto Sub Modena Bruno Loschi ha partecipato con successo al trentesimo Trofeo Bizantino, disputato presso la piscina comunale di Ravenna. L’evento ha visto la squadra conquistare numerose medaglie, confermando il buon livello tecnico e la crescita continua degli atleti. Un'occasione importante per confrontarsi con altre realtà e consolidare la propria esperienza nel settore del nuoto subacqueo.

Nuoto pinnato, a Ravenna brillano gli atleti della Calypso: 17 medaglie - Dodici atleti della piacentina Calypso hanno partecipato il 10 e 11 gennaio al 6° trofeo Bizantino, gara di nuoto pinnato che si è svolta a Ravenna in ... piacenzasera.it

Oggi è stato il turno degli agonisti al 6º Trofeo Bizantino di Ravenna dove abbiamo trionfato come squadra ! Tante le medaglie e buoni risultati per tutti i nostri atleti in questa prima gara 2026. I risultati li trovate nel primo commento ! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.