Gli attivisti hanno nuovamente occupato il cantiere Muba al Pilastro, scatenando tensioni con le forze dell'ordine. La polizia ha usato lacrimogeni per disperdere i manifestanti, dopo che gli agenti avevano sgomberato l’area verde destinata al Museo dei bambini. Sul posto sono stati registrati momenti di concitazione e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Un video mostra le fasi di questa protesta.

Gli agenti avevano liberato l'area verde occupata dove dovrebbe sorgere il Museo dei bambini, ma i manifestanti sono tornati per riprenderne possesso

Gli attivisti riattaccano il cantiere Muba al Pilastro: lacrimogeni e tensione con la polizia. Il video

Cantiere devastato al MuBa: la polizia stringe il cerchio sui protagonistiProcedono a pieno ritmo le indagini sul cantiere del Museo dei Bambini occupato dagli attivisti del comitato Mubasta, le barriere abbattute e il...

Abbattimento alberi, tensione al parco del Pilastro: protesta di attivisti e residentiBologna, 23 febbraio 2026 - Momenti di tensione al parco Mitilini-Moneta-Stefanini del Pilastro: all’alba di questa mattina sono iniziati i lavori...

Tensione a Bologna: sgomberato il cantiere Muba, 3 arresti e 3 denunce. Protesta in ComuneLa polizia ha liberato l’area occupata del parco al Pilastro dove dovrebbe nascere il Museo dei bambini. Attivisti con megafoni e striscioni sotto e dentro a Palazzo d’Accursio: i lavori del consiglio ... ilrestodelcarlino.it

Tra gli attivisti del MuBasta: «Questa è la lotta simbolo di un intero quartiere che si riappropria del parco. Il taglio degli alberi straziante»Nel parco Mitilini, dove il comitato contrario al progetto del Museo dei bambini ha occupato il cantiere, ogni giorno diverse attività per evitare lo sgombero. La portavoce: «Qui c'è gente che negli a ... corrieredibologna.corriere.it