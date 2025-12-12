Scuola paritaria Kaladich | Adesso ci vuole parità economica i costi di gestione aumentano Peggio di noi solo Cipro e Grecia INTERVISTA
La scuola paritaria, sostenuta per 25 anni da una legge che ne riconosce la parità con il pubblico, si trova oggi a fronteggiare crescenti costi di gestione. Kaladich evidenzia l’urgenza di una maggiore equità economica, sottolineando come solo Cipro e Grecia abbiano condizioni più sfavorevoli. Un dibattito che evidenzia le sfide e le esigenze del settore.
Se c’è una scuola paritaria e assieme ad essa una legge sulla parità scolastica che ha compiuto 25 anni, che fa della scuola paritaria una scuola pubblica a tutti gli effetti, ci dev’essere anche una parità economica ”. Virginia Kaladich, presidente della Fidae, la Federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, rivendica il grande ruolo ruolo svolto dalla scuola paritaria nel panorama scolastico pubblico, a 25 anni dalla Legge n. 62 del 2000 che ha istituito il Sistema Nazionale di Istruzione, includendo scuole statali, paritarie private e degli enti locali, garantendo pari dignità e diritti a queste ultime e stabilendo le procedure per il riconoscimento della parità, ma la sua piena attuazione, specialmente per i finanziamenti, rimane ancora un tema aperto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
