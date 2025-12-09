Federica Pellegrini sull' ex fidanzato Filippo Magnini | Le persone più vicine sanno come è andata la nostra storia ma va bene così Abbiamo ognuno la nostra vita e le nostre famiglie

Nei giorni scorsi Magnini, parlando della relazione durata sei anni con Pellegrini, aveva detto che non era stata né bella né importante e che non gli aveva lasciato un bel ricordo. Ora è arrivata la replica della «Divina». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Federica Pellegrini sull'ex fidanzato Filippo Magnini: «Le persone più vicine sanno come è andata la nostra storia, ma va bene così. Abbiamo ognuno la nostra vita e le nostre famiglie»

