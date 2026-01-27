L’approccio ‘One Health’ promuove una maggiore consapevolezza sulla tutela degli animali, della salute umana e dell’ambiente, contribuendo a un’Italia più sensibile alle sofferenze degli esseri viventi. Dalla memoria delle storie di maltrattamento emergono iniziative che rafforzano la prevenzione veterinaria e la tutela degli animali, segnando un passo importante verso una società più rispettosa e consapevole.

S iamo all’indomani della prima Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. Nel nostro Paese si parla sempre più diffusamente dell’approccio ‘One Health’ che riconosce l’interconnessione tra salute degli animali, delle persone e dell’ambiente. Nel 2025 è stata approvata una legge (Legge Brambilla, 822025) che riconosce cani e gatti, orsi e lupi come esseri senzienti, aumentando le pene e le fattispecie di reato contro di loro. Passo dopo passo, lentamente e senza risparmiarsi qualche inciampo, il nostro Paese sta cambiando. Lo racconta il nuovo report di Legambiente Mai più green Hill. Verso un’Italia che vede la sofferenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla mucca Doris al cane Aron, all'orsa Amarena: alcune storie di maltrattamento hanno segnato la nostra coscienza collettiva. Contribuendo a trasformare l'Italia in un Paese "che vede la sofferenza"

Il 19 gennaio ad Avezzano si apre il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta nel 2023.

Violenza contro gli animali, migliaia di reati ma poche condanne; Report di Legambiente, da Amarena ai cavalli dopati, 'mai più Green Hill'.

