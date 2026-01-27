Dalla mucca Doris al cane Aron all' orsa Amarena | alcune storie di maltrattamento hanno segnato la nostra coscienza collettiva Contribuendo a trasformare l' Italia in un Paese che vede la sofferenza

L’approccio ‘One Health’ promuove una maggiore consapevolezza sulla tutela degli animali, della salute umana e dell’ambiente, contribuendo a un’Italia più sensibile alle sofferenze degli esseri viventi. Dalla memoria delle storie di maltrattamento emergono iniziative che rafforzano la prevenzione veterinaria e la tutela degli animali, segnando un passo importante verso una società più rispettosa e consapevole.

Nel 2025 è stata approvata una legge (Legge Brambilla, 822025) che riconosce cani e gatti, orsi e lupi come esseri senzienti, aumentando le pene e le fattispecie di reato contro di loro. Passo dopo passo, lentamente e senza risparmiarsi qualche inciampo, il nostro Paese sta cambiando. Lo racconta il nuovo report di Legambiente Mai più green Hill. Verso un'Italia che vede la sofferenza.

