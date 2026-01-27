Dalla mucca Doris al cane Aron all' orsa Amarena | alcune storie di maltrattamento hanno segnato la nostra coscienza collettiva Contribuendo a trasformare l' Italia in un Paese che vede la sofferenza
L’approccio ‘One Health’ promuove una maggiore consapevolezza sulla tutela degli animali, della salute umana e dell’ambiente, contribuendo a un’Italia più sensibile alle sofferenze degli esseri viventi. Dalla memoria delle storie di maltrattamento emergono iniziative che rafforzano la prevenzione veterinaria e la tutela degli animali, segnando un passo importante verso una società più rispettosa e consapevole.
S iamo all’indomani della prima Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. Nel nostro Paese si parla sempre più diffusamente dell’approccio ‘One Health’ che riconosce l’interconnessione tra salute degli animali, delle persone e dell’ambiente. Nel 2025 è stata approvata una legge (Legge Brambilla, 822025) che riconosce cani e gatti, orsi e lupi come esseri senzienti, aumentando le pene e le fattispecie di reato contro di loro. Passo dopo passo, lentamente e senza risparmiarsi qualche inciampo, il nostro Paese sta cambiando. Lo racconta il nuovo report di Legambiente Mai più green Hill. Verso un’Italia che vede la sofferenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Il cane Giorgio non sa che il suo padrone è morto e così ogni mattina raggiunge la piazza del paese e va al bar dove andavano insieme. Vi ricorda Hachiko? “La stessa sofferenza per un’assenza che non si spiegano”
Al via il processo per la morte dell’orsa Amarena, uccisa a fucilate nel 2023
Il 19 gennaio ad Avezzano si apre il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta nel 2023.
Argomenti discussi: Violenza contro gli animali, migliaia di reati ma poche condanne; Report di Legambiente, da Amarena ai cavalli dopati, 'mai più Green Hill'.
Teleambiente. . La mucca Doris seviziata in un macello in Piemonte nel 2006, l’orsa Amarena uccisa in Abruzzo nel 2023 e il cane Aron bruciato in Sicilia nel 2024. Queste alcune delle 44 storie contenute nel report “Mai più Green Hill. Verso un’Italia che ve - facebook.com facebook
