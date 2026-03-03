Non solo letteratura L’eredità anche civile di Bassani secondo la figlia Paola

La figlia di Bassani ha parlato dell’eredità del padre, evidenziando come la sua scrittura abbia rappresentato un’immagine della città di Ferrara, ricca di dettagli e atmosfere. Ha descritto la città come un luogo che sembra respirare tra le pagine dei libri, con mura silenziose, giardini chiusi e biciclette che scorrono lentamente sotto i tigli. Ha anche menzionato i momenti più difficili vissuti in città.

C'è una città che non smette di respirare tra le pagine. È una Ferrara di mura silenziose e giardini chiusi, di biciclette lente sotto i tigli e di sguardi abbassati nei giorni più bui. È la Ferrara che diventa coscienza, teatro morale prima ancora che scenario. A centodieci anni dalla nascita di Giorgio Bassani, domani, la sua voce torna a interrogare il presente. Formiche.net ne ha parlato con la figlia, Paola Bassani, in occasione dell'anno celebrativo promosso dalla Fondazione Giorgio Bassani, che si aprirà a Ferrara domani e giovedì con un convegno internazionale dedicato alla centralità civile e letteraria dello scrittore, proseguirà a giugno con l'anteprima mondiale del docufilm In gran segreto e culminerà in autunno con un tour di proiezioni e incontri anche nelle scuole superiori.