Paola Bassani | Mio padre Giorgio ci ha fatto crescere nella bellezza

Paola Bassani Pacht vive in un sobborgo di Parigi, dove si dedica alla storia dell’arte. È figlia di Giorgio Bassani e, nonostante risieda all’estero, mantiene un forte legame con l’Italia. La sua famiglia, in particolare suo padre, ha avuto un ruolo importante nella sua crescita. La sua testimonianza arriva dalla Francia, dove si trova attualmente.

Ci risponde dalla Francia. Abita in un piccolo sobborgo, alle porte di Parigi. Ma la figlia di Giorgio Bassani, la storica dell’arte Paola Bassani Pacht, è ancora legatissima all’Italia. A Ferrara, in particolare: la città cantata da suo padre nel secondo Dopoguerra. La città che oggi ospita la Fondazione a lui dedicata. Giorgio, l’allievo di Roberto Longhi, l’amico di Pier Paolo Pasolini: nato 110 anni fa a Bologna, nel 2026 è al centro di una serie di iniziative, promosse, in primo luogo, proprio dall’amata figlia Paola. Paola Bassani Pacht, lei si è occupata tutta la vita di storia dell’arte. Suo padre, Giorgio Bassani, l’ha appoggiata in questo percorso? "Dirò di più: è stata una scelta tutta paterna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

