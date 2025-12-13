Due lutti terribili per Paola Caruso | non solo la madre adottiva ma anche un’altra scomparsa improvvisa

Paola Caruso sta attraversando un momento di grande dolore, dopo aver subito due lutti improvvisi nel giro di pochi giorni. La perdita della madre adottiva e di un'altra persona cara hanno profondamente scosso l'ex modella, lasciandola davanti a una prova difficile da affrontare.

Paola Caruso affronta un dolore immenso: due lutti nel giro di pochi giorni, uno dei quali inatteso e devastante. A Verissimo, il racconto che ha commosso tutti. Leggi anche: La tragedia di Paola Caruso abbandonata da tutti: gli attacchi di panico nella notte «Sono impazzita» Paola Caruso ha raccontato a Verissimo uno dei momenti più dolorosi della sua vita: due lutti a distanza di pochissimi giorni, che l’hanno lasciata stremata e senza punti di riferimento. Entrata in studio in lacrime, è stata immediatamente abbracciata da Silvia Toffanin, che ha interrotto l’intervista per starle accanto. La showgirl ha descritto il senso di smarrimento provato, la notte più terribile della sua vita e un dolore che sembra non darle tregua. Donnapop.it

