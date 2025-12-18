Legami con l' Isis | l' Asia di nuovo alle prese con il fondamentalismo islamico
In Asia torna a preoccupare il fondamentalismo islamico, con episodi di violenza che scuotono l’attenzione internazionale. L’ultimo episodio, avvenuto il 14 dicembre 2025 a Bondi Beach, in Australia, ha riacceso i timori di una minaccia che coinvolge legami e ideologie radicali. La recrudescenza di queste tensioni richiede attenzione e riflessione sulle sfide del terrorismo e della sicurezza globale.
In Asia risuona un allarme sinistro: quello del fondamentalismo islamico. La minaccia si è infatti riaffacciata sulla scena internazionale con l'ultimo episodio di sangue avvenuto lo scorso 14 dicembre 2025, quando due uomini armati, un padre e un figlio, hanno attaccato un evento di Hanukkah a Bondi Beach, in Australia. L'atto di terrorismo, che ha causato 15 vittime, è stato immediatamente attribuito all' Isis, con collegamenti diretti nel Sud Est Asiatico, in particolare nelle Filippine, dove il fenomeno non è certo una novità. Ecco che cosa sappiamo e cosa è emerso. Il ritorno del fondamentalismo islamico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
