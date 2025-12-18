Legami con l' Isis | l' Asia di nuovo alle prese con il fondamentalismo islamico

In Asia torna a preoccupare il fondamentalismo islamico, con episodi di violenza che scuotono l’attenzione internazionale. L’ultimo episodio, avvenuto il 14 dicembre 2025 a Bondi Beach, in Australia, ha riacceso i timori di una minaccia che coinvolge legami e ideologie radicali. La recrudescenza di queste tensioni richiede attenzione e riflessione sulle sfide del terrorismo e della sicurezza globale.

