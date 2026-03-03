Un commento sarcastico mette in discussione le convinzioni comuni sulla causa della guerra, accusando chi crede che sia nata dai pretoni con il turbante e chi pensa di poter offrire consigli militari o lacrime senza conoscere il contesto reale. La riflessione si rivolge a chi si lascia ingannare da semplificazioni e pregiudizi, sottolineando la distanza tra supposizioni e fatti concreti.

Beato il paese che non riesce a votare se non a rimorchio di Servillo, Leali & Co. E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti. Beato il paese che non riesce a votare se non a rimorchio di Servillo, Leali & Co. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Noi sciocchi che crediamo che la guerra sia nata dai pretoni assatanati col turbante

Perché Netanyahu è convinto che quella contro l'Iran sia «la guerra che chiude l’era delle guerre»Il discorso in parlamento era stato breve, insolito per il primo ministro che tiene nell’ufficio a Gerusalemme i sei volumi di «La Storia della...

David e Victoria Beckham «sono pronti a riconciliarsi col figlio Brooklyn, ma solo a patto che Nicola Peltz sia fuori dai giochi»Quanto ai rapporti tra Victoria e Nicola, un insider vicino alla famiglia Peltz ha raccontato che «andavano d'accordo nei primi mesi, ma poi Victoria...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Noi sciocchi che crediamo che la guerra...

Rutte: Noi crediamo che Madrid dovrà spendere il 5%L'AIA - Madrid ha concordato i target di capacità. Crede di poter raggiungere gli obiettivi col 2%, noi reputiamo servirà il 3,5%. Si vedrà nel quadro della revisione del 2029. Lo ha detto il ... ansa.it

Noi che ci crediamo ancoraE’ un omaggio, una sorta di tributo al padre ed alla sua eredità. Marcella Fioravanti, commerciante del lido degli Estensi, non si è mai arresa. ‘Un mare in fiore’ punta a dare nuova vita ad uno sei ... ilrestodelcarlino.it