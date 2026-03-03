Nogara appuntamento letterario con Ci vediamo in biblioteca | ospite Elisabetta Bonato

A Nogara si tiene un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, arrivata alla sua settima edizione. L’evento è promosso da Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Verona. Questa iniziativa si svolge in biblioteca e prevede un incontro con l’ospite Elisabetta Bonato.

Prosegue a Nogara la rassegna culturale "Ci vediamo in biblioteca", giunta alla sua 7ª edizione, promossa da Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare, con il patrocinio del Comune di Nogara e della Provincia di Verona. Il prossimo incontro si terrà sabato 7 marzo 2026 alle