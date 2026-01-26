Nogara | Ci vediamo in biblioteca secondo appuntamento con Tracce di paesaggio

Nogara ospita il secondo appuntamento della rassegna “Ci vediamo in biblioteca”, promossa da Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare. L’evento si terrà sabato 31 gennaio alle ore 17 e prosegue il percorso culturale dedicato alla scoperta del paesaggio e della letteratura. Un’occasione per approfondire temi culturali in un contesto accogliente e di confronto.

Prosegue con successo la rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, promossa da Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare, che sabato 31 gennaio alle ore 17 torna a Nogara per il secondo appuntamento dell’edizione 2026. L’incontro si svolgerà presso Palazzo Maggi – Biblioteca Comunale “Elisa Masini”, in via G. Ferrarini 1, un luogo simbolo della cultura locale. Protagonisti dell’appuntamento saranno Francesco Occhi e Augusto Garau, che presenteranno il libro “Tracce di paesaggio” (Editrice La Grafica), un saggio che esplora immagini e storie del territorio della Bassa Veronese.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

