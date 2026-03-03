No alla guerra contro l’Iran in piazza Cavalli la manifestazione di Europe for peace

Mercoledì 4 marzo alle 18, in piazza Cavalli, si tiene una manifestazione organizzata dall’associazione

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare «Sabato mattina, con un’operazione militare congiunta denominata "Ruggito del leone", Israele e Stati Uniti hanno scelto la guerra. L’intera regione mediorientale è di nuovo precipitata nel baratro. Secondo la Cnn, solo nella città iraniana di Minab si contano 148 morti e 95 feriti a causa del bombardamento di una scuola elementare per bambine. Europe for Peace Piacenza esprime la più ferma condanna per questo attacco militare. Ribadiamo con forza quanto già affermato nelle nostre recenti prese di posizione: basta guerre e bombe "in nome della libertà". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Iran: 200 persone alla manifestazione contro il regimeCirca 200 persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione organizzata dalla comunità iraniana di Genova a sostegno delle proteste in...

Iran, Stop Rearm Europe Cesena: "La guerra non è una soluzione, fermare l'escalation in Medio Oriente"“L’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran rappresenta una gravissima escalation che spinge l’intera regione verso un baratro...

Proteste contro l'attacco all'Iran a New York e davanti la Casa Bianca(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - Una protesta contro gli attacchi militari di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha attirato diverse centinaia di persone a Times Square, a New York, e ha poi percorso Mi ... tuttosport.com

La guerra di Stati Uniti ed Israele contro l’Iran si farà sentire anche nelle tasche degli italiani. Il Codacons calcola un aumento di tutte le spese da 614 a 818 euro all’anno - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Iran, quarta giornata sotto l'attacco di Israele e Usa. I video dei testimoni dei raid su Teheran e la provincia di Pardis #ANSA x.com