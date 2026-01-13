Iran | 200 persone alla manifestazione contro il regime

Questa mattina, circa 200 persone della comunità iraniana di Genova hanno partecipato a una manifestazione di sostegno alle proteste in Iran contro il regime dell’Ayatollah Khamenei. L’evento ha rappresentato un momento di solidarietà e di espressione delle preoccupazioni riguardo alla situazione politica nel paese. La partecipazione evidenzia l’interesse della comunità locale nel favorire un dialogo pacifico e il rispetto dei diritti umani in Iran.

Circa 200 persone hanno preso parte questa mattina alla manifestazione organizzata dalla comunità iraniana di Genova a sostegno delle proteste in corso in Iran contro il regime dell'Ayatollah Ali Khamenei. Un presidio partecipato, con una forte presenza di giovani, per richiamare l'attenzione. Oltre 200 morti per le strade dell'Iran. E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta. Proteste in Iran, almeno cinque morti negli scontri: dalla crisi del rial alla rivolta contro il regime. Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; L'Iran reprime le proteste: oltre 200 morti, tensione con Usa e Israele; In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo. Iran, media di opposizione: "12mila morti nelle proteste". Teheran: "Le vittime sono 2mila". Berlino: "Sono gli ultimi giorni del regime" - Divario enorme sul bilancio delle vittime in Iran: media d'opposizione parlano di 12mila morti, Teheran ridimensiona a 2mila

Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo ... tg24.sky.it

Proteste in Iran, quasi 200 morti e Usa pronti a intervenire, presentate a Trump le opzioni di attacco - Gli Usa starebbero valutando un intervento militare in Iran alla luce delle proteste degli ultimi giorni, nelle quali sono stati uccisi almeno 200 manifestanti ... virgilio.it

Iran, nuove proteste nonostante minacce regime: vittime

#Iran "Almeno 12.000 persone, molte under 30, sono state uccise" nelle proteste. Lo riporta “Iran International”, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce "il più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran, avvenuto in gran pa - facebook.com facebook

#Iran "Almeno 12.000 persone, molte under 30, sono state uccise" nelle proteste. Lo riporta “Iran International”, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce "il più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran" x.com

