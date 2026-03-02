morto nitto santapaola il boss mafioso aveva 87 anni era detenuto al 41bis a milano

È morto all’età di 87 anni il boss mafioso catanese, che si trovava in carcere al regime 41bis a Milano. Era stato ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Milano. La sua morte segna la fine di una figura di spicco di Cosa Nostra, coinvolta in numerosi procedimenti giudiziari. La notizia è stata confermata dai rappresentanti delle autorità competenti.

È morto a Milano, all’ospedale San Paolo, Benedetto Santapaola, detto “Nitto”, esponente apicale tra i più potenti di Cosa Nostra. Aveva 87 anni. Nato a Catania nel 1938, era detenuto in regime di 41-bis nel carcere di Opera dove scontava l’ergastolo. Il ricovero è avvenuto lo scorso 25 febbraio e il decesso è stato attribuito a cause naturali. L’ascesa di Nitto Santapaola all’interno di Cosa Nostra inizia nella seconda metà degli anni Settanta. Dopo l'ingresso di Giuseppe Calderone nella Commissione regionale nel 1975, Santapaola assunse un ruolo sempre più importante negli affari illeciti della famiglia catanese, dove costruisce una fitta rete di fedeli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

