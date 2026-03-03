Nitto Santapaola, noto come boss di Cosa Nostra, è deceduto nel reparto carcerario dell’ospedale San Paolo di Milano. Aveva 87 anni ed era detenuto nel carcere di Opera in regime di 41 bis. Santapaola era stato condannato all’ergastolo e si trovava in carcere da diverso tempo. La sua morte si è verificata in un contesto di detenzione.

Ritenuto tra i mafiosi più sanguinari, ha avuto un ruolo nelle stragi di Capaci e Via D’Amelio e nell’omicidio del giornalista Giuseppe Fava. Aveva 87 anni. È morto, nel reparto carcerario dell’ospedale San Paolo di Milano, il boss mafioso Nitto Santapaola. L’uomo, condannato all’ergastolo e detenuto nel carcere di Opera in regime di 41 bis, aveva 87 anni. Noto esponente della criminalità organizzata catanese e siciliana, era considerato uno dei principali capi di Cosa Nostra a partire dagli Anni 70. A lungo leader del clan Santapaola-Ercolano, influente nel territorio etneo, è stato coinvolto in numerosi processi per reati di associazione mafiosa, omicidio e traffico di droga. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nitto Santapaola, chi era il boss di Cosa Nostra morto a Opera

Morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra era detenuto nel carcere di Opera. Disposta l’autopsia(Adnkronos) – E' morto oggi, lunedì 2 marzo, nel carcere di Opera a Milano, il boss mafioso catanese Nitto Santapaola.

Morto il sanguinario boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola: le stragi e gli omicidi, chi eraBenedetto “Nitto” Santapaola è morto a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano, struttura dedicata anche ai...

È morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra ritenuto il mandante della strage di Capaci

Approfondimenti e contenuti su Nitto Santapaola

Temi più discussi: Il boss Nitto Santapaola morto nel carcere di Opera a Milano; Nitto Santapaola è morto; Chi era Nitto Santapaola, il boss che ordinò le stragi: il delitto Fava, Capaci, l'arresto nel casolare (dopo le stragi) e la moglie uccisa per vendetta due anni dopo; Morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra detenuto a Opera.

In morte di Nitto Santapaola. Storia del boss della mafia cataneseUn morto al giorno e quattro bambini strangolati e gettati in un pozzo. Cos’era la Catania degli anni Ottanta dominata dal vassallo sanguinario di Totò Riina e dei Corleonesi morto nel carcere di Oper ... ilfoglio.it

Nitto Santapaola morto in carcere: ecco chi era il bossAll'età di 87 anni, durante la sua detenzione presso il carcere di Opera, è morto l'ex boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola. newsmondo.it

È morto il boss mafioso Nitto #Santapaola. L'87enne era ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del 1992, era detenuto nel carcere di Opera al regime del - facebook.com facebook

Il boss Nitto Santapaola è morto a 87 anni, nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, istituito per le cure dei detenuti del Nord Italia tra cui quelli che si trovano a Opera. #ANSA x.com