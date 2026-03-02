Morto il sanguinario boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola | le stragi e gli omicidi chi era

Benedetto “Nitto” Santapaola, noto boss di Cosa nostra, è deceduto all’età di 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano, che serve anche il carcere di Opera. Era coinvolto in diverse stragi e omicidi attribuiti alla criminalità organizzata. La sua morte è stata confermata dalle autorità carcerarie.

Benedetto "Nitto" Santapaola è morto a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, struttura dedicata anche ai detenuti del carcere di Opera. Il capomafia, al 41 bis, scontava l'ergastolo. Considerato tra i boss più sanguinari di Cosa nostra, era stato indicato come mandante di stragi e omicidi, compresi quelli legati al 1992. Da tempo conviveva con una grave forma di diabete e, secondo quanto ricostruito, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate fino al trasferimento in ospedale. La Procura di Milano ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso e completare gli accertamenti sanitari previsti in questi casi.