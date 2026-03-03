Da oggi, sulla piattaforma Amazon sono disponibili sconti su Nintendo Switch 2, che è sul mercato dal 5 giugno 2025. La nuova console di Nintendo rappresenta un passo avanti rispetto al modello precedente, con miglioramenti tecnici significativi e un design aggiornato. Gli utenti interessati devono agire rapidamente per approfittare delle offerte prima che terminino.

La nuova console Nintendo Switch 2 è ufficialmente sul mercato dal 5 giugno 2025 e rappresenta l’evoluzione più importante dell’ecosistema ibrido Nintendo, introducendo miglioramenti tecnici sostanziali rispetto al modello precedente. Ed ora è anche acquistabile su Amazon Italia a prezzi particolarmente interessanti, ma la disponibilità potrebbe non durare a lungo. La versione standard, senza giochi inclusi, è proposta a 426 euro. Per chi desidera iniziare subito con un titolo di punta, è disponibile il bundle con Mario Kart World in versione digitale a 445 euro, riscattabile tramite Nintendo Store. È inoltre presente un bundle in edizione limitata con Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition in formato digitale al prezzo di listino di 509 euro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nintendo Switch 2 è imperdibile con questi sconti su Amazon, ma fate in fretta

