Ogni videogiocatore sa che il premio di Gioco dell’Anno ai The Game Awards 2025 è andato a Clair Obscur: Expedition 33. Un riconoscimento che ha consacrato il titolo di Sandfall Interactive tra le produzioni più importanti dell’anno. Non tutti, però, hanno ancora avuto modo di immergersi nell’avventura ambientata a Lumière e proprio per questo lo sconto attualmente attivo su Amazon per l’ edizione fisica per PlayStation 5 rappresenta un’occasione concreta da valutare con attenzione. La versione PS5 è ora disponibile con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato: si passa da 49,99 euro a 39,89 euro. Una cifra che colloca il titolo in una fascia “ budget ”, rendendolo particolarmente interessante per chi desidera arricchire la propria collezione con un’opera che molti considerano essenziale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Screenworld.it - Expedition 33, il GOTY del 2025 è imperdibile con questo sconto su Amazon (fate in fretta)

