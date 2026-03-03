Niente vendite e niente premio di risultato protesta Fiom alla Maserati

La Fiom Cgil e le Rsa Fiom di Maserati Modena hanno indetto uno sciopero di quattro ore per ogni turno, ieri 2 marzo, a causa del mancato riconoscimento del premio di risultato e della mancanza di vendite. La protesta ha coinvolto le lavoratrici e i lavoratori, che si sono radunati davanti ai cancelli dell’azienda per manifestare il loro malcontento.

La Fiom Cgil insieme alle Rsa Fiom di Maserati Modena, facendo proprie le tensioni acculate fra le lavoratrici e i lavoratori sul mancato riconoscimento del premio, hanno proclamato uno sciopero per le ultime 4 ore di ogni turno, ieri lunedì 2 marzo, con un breve presidio davanti ai cancelli di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Niente premio di risultato alla "All.co". Cgil: "Sciopero degli straordinari"Sciopero degli straordinari e della flessibilità, più una mobilitazione finché non ripartiranno le trattative. Sciopero alla Maserati, braccia incrociate per le ultime 4 ore di ogni turno: “Mancato riconoscimento del premio di risultato”Modena, 2 marzo 2026 – Mancato riconoscimento del premio di risultato per i dipendenti: la Fiom Cgil, insieme alle Rsa, ha indetto uno sciopero di... Altri aggiornamenti su Niente vendite Discussioni sull' argomento Qui non c’è niente. Immagini dal labirinto di Alessandro Mantovani; Ponti (Federvini): Sui dazi niente panico, il vero test sono le vendite fino a giugno. Gli Usa? Nostri alleati; Ncc, ecco la bozza con il nuovo Foglio di servizio: niente sosta e 60 giorni per conservare i dati; Obblighi dell’Autore La leggenda dello shadow banning, e i romanzetti di cui non frega niente a nessuno. Qualcuno mi può aiutare per le vendite non riesco a vendere niente ricambio segui e mi piace - facebook.com facebook