Sciopero alla Maserati braccia incrociate per le ultime 4 ore di ogni turno | Mancato riconoscimento del premio di risultato

Nella giornata del 2 marzo 2026, i lavoratori della Maserati di Modena hanno deciso di incrociare le braccia per quattro ore, protestando contro il mancato riconoscimento del premio di risultato. La Fiom Cgil e le Rsa hanno promosso uno sciopero con un presidio davanti ai cancelli di viale Ciro Menotti, coinvolgendo i dipendenti nelle ultime quattro ore di ogni turno.

Modena, 2 marzo 2026 – Mancato riconoscimento del premio di risultato per i dipendenti: la Fiom Cgil, insieme alle Rsa, ha indetto uno sciopero di quattro ore nella sede di Maserati a Modena con un presidio davanti ai cancelli di viale Ciro Menotti dalle 12.30 alle 13.30. A renderlo noto è direttamente il sindacato. Braccia incrociate, dunque, per le ultime quattro ore di ogni turno. I sindacati: "Obiettivi non raggiunti come conseguenza dei mancati investimenti” "Stellantis - entra nel merito la Cgil - ha infatti dichiarato che non sono previsti premi di risultato per i dipendenti di tutti gli stabilimenti italiani, Maserati compresa, perché non si sono raggiunti gli obiettivi produttivi a livello generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero alla Maserati, braccia incrociate per le ultime 4 ore di ogni turno: “Mancato riconoscimento del premio di risultato” Braccia incrociate a Città della Scienza: sciopero e blocco totale delle attivitàDomani sciopero totale a Città della Scienza: lavoratori in presidio per protestare contro stipendi a rate e incertezze sul futuro. Leggi anche: Cameri, sciopero al polo logistico che rifornisce Tigros: braccia incrociate per una mattina