Niente premio di risultato alla Allco Cgil | Sciopero degli straordinari
Sciopero degli straordinari e della flessibilità, più una mobilitazione finché non ripartiranno le trattative. È la protesta annunciata dai lavoratori della sede di Pietrasanta della "All.co" dopo la decisione dell’azienda di non riconoscere il premio di risultato. La vicenda riguarda una ventina di dipendenti del colosso internazionale dell’alluminio estruso (semilavorato), che ha sede principale a Pisa. "Dopo l’ultimo incontro alla sede Confindustria di Pietrasanta – scrivono Fiom-Cgil e Rsu – emerge un quadro preoccupante e contraddittorio. Da ormai due anni abbiamo inviato, come prevede il contratto nazionale di lavoro, una piattaforma di richieste per migliorare le condizioni di lavoro al centro di distribuzione di Pietrasanta e avanzato la richiesta di colmare le differenze nei trattamenti economici con quanto riconosciuto dalla stessa azienda negli altri stabilimenti e centri di distribuzione".🔗 Leggi su Lanazione.it
