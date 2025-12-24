Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni nelle scuole comunali dell'infanzia. Possono richiedere l'iscrizione i genitori di bambini di età compresa tra i 3 anni, da compiere entro il 30 aprile 2027 e i 5 anni, da compiere entro il 31 dicembre 2026. Le domande di iscrizione, di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Scuole dell'infanzia comunali, al via le iscrizioni per il nuovo anno: c'è tempo fino al 15 gennaio

Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026-20267, ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia a.s. 2026-2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026; Scuole dell'infanzia comunali, dal 13 gennaio al via le iscrizioni: come inviare le domande; Iscrizioni anno scolastico 2026-2027; Iscrizioni alla scuola dell'infanzia a. s. 2026/2027.

Scuole dell’infanzia comunali, dal 13 gennaio al via le iscrizioni: come inviare le domande - Possono richiedere l’iscrizione i genitori di bambini di età compresa tra i 3 anni, da compiere entro ... mondopalermo.it

Iscrizioni scuola dell’infanzia 2026/27: cartacee dal 13 gennaio al 14 febbraio. Chi può essere iscritto, cosa sapere - Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027 si effettuano in formato cartaceo. orizzontescuola.it

Aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno 2026/2027 - Sono aperte da oggi, martedì 23 dicembre, a giovedì 15 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027, per i bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e ... ravenna24ore.it