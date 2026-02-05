Nero Norcia numero 62 | il tartufo porta alla ribalta nazionale la città

Norcia torna alla ribalta con il suo tartufo nero. La città, che quest’anno mostra segni di rinascita, si fa notare per il suo prodotto di eccellenza. La fiera di quest’anno attira visitatori da tutta Italia, e i negozi si riempiono di turisti desiderosi di assaggiare il tartufo pregiato. Norcia si riprende, confermandosi come un punto di riferimento per il territorio.

Quest’anno più che mai è il segno di una città che rinasce, ricompatta il suo tessuto sociale, ritrova i suoi spazi e si conferma palcoscenico nazionale per il territorio, vetrina di eccellenza per suoi prodotti, a partire dal tartufo nero pregiato. La 62esima edizione di Nero Norcia, mostra.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Nero Norcia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nero Norcia

Nero Norcia 2015, il diamante nero della tavola torna in mostra: ecco tutto il programmaPortavoce, da più di cinquant’anni, delle eccellenze gastronomiche dell’Umbria, la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Pregiato di Norcia, reinveste nella propria identità culturale e territoriale, a ... perugiatoday.it

Nero Norcia, dal 21 febbraio la 61/a edizioneSi terrà dal 21 al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo l'edizione numero 61 di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. L'evento, una sei giorni ... ansa.it

Torna a Norcia “Nero Norcia”, la storica mostra mercato dedicata al tartufo nero pregiato e alle eccellenze agroalimentari umbre, giunta alla 62ª edizione. L’evento si svolgerà in due weekend, dal 20 al 22 febbraio e dal 27 febbraio all’1 marzo, confermando la facebook