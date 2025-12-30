Assalto ai bancomat tre colpi nella notte | bottino da quantificare

Nella notte tra 29 e 30 dicembre, a Massarosa, sono stati messi a segno tre furti ai danni di bancomat di diverse banche toscane. Gli episodi hanno coinvolto diversi istituti di credito, e il bottino ancora non è stato quantificato. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e fare chiarezza sull’accaduto.

Massarosa (Lucca), 30 dicembre 2025 – Tre colpi nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre a danno di alcuni istituti di credito in Toscana. Due in Versilia, uno in Valdinievole. A Bozzano nel comune di Massarosa i malviventi intorno alle 02:30 hanno fatto saltare il bancomat della filiale della Cassa di risparmio di Lucca-Banco Bpm sulla via Sarzanese, riuscendo a impossessarsi di una parte del denaro contenuto all'interno. La quantificazione del bottino è ancora in corso. Sull'episodio indagano i carabinieri. Nella notte c'è stato anche un tentativo di furto al bancomat della Cassa di risparmio di Volterra a Viareggio, ma quest'ultimo non è andato a segno.

