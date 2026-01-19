Arsenal i calci piazzati come arma totale | allerta Inter
L'Arsenal di Mikel Arteta ha sviluppato un approccio innovativo ai calci piazzati, integrandoli come elementi fondamentali del proprio schema di gioco. Angoli, punizioni e rimesse laterali vengono utilizzati con precisione strategica per creare occasioni da rete e influenzare l’andamento delle partite. Questa attenzione ai dettagli rende i calci piazzati una vera e propria arma tattica, da monitorare attentamente anche in vista delle sfide contro l’Inter.
L’Arsenal di Mikel Arteta ha trasformato i calci piazzati in un’arma strutturale del proprio sistema di gioco: angoli, punizioni e persino rimesse laterali sono diventati strumenti offensivi codificati, capaci di decidere le partite. Un’evoluzione che affonda le radici nel calcio di Pep Guardiola ma che oggi rappresenta un marchio distintivo dei Gunners, chiamando l’Inter a un’attenzione massima nelle letture difensive. Arteta, l’eredità di Guardiola e il calcio “totale” evoluto. Che Mikel Arteta sia cresciuto alla scuola di Pep Guardiola è un dato acquisito. L’esperienza al Manchester City ha fornito all’allenatore spagnolo una base metodologica che, una volta arrivato all’ Arsenal, è stata rielaborata e ampliata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Lo specialista dei calci piazzati dell’Arsenal analizza i cinque acquisti più interessanti per la GW20, offrendo spunti utili per ottimizzare la propria rosa. Dopo un periodo di rotazioni e sfide, questa fase rappresenta un’occasione per rivedere le scelte e pianificare al meglio le prossime giornate di Fantasy Premier League. Ecco i suggerimenti principali per affrontare al meglio questa nuova settimana di gioco.
