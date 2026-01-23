NBA agli Heat non basta un super Fontecchio Il derby di Los Angeles ai Clippers

Gli Heat di Miami non sono riusciti a evitare la sconfitta contro i Portland Trail Blazers, nonostante la buona prestazione di Simone Fontecchio, che ha segnato 17 punti in 25 minuti. La partita, valida per la stagione NBA, si è conclusa con il punteggio di 127-110 a favore dei Trail Blazers. Fontecchio ha contribuito con rimbalzi e assist, ma il risultato finale ha premiato gli avversari.

Los Angeles (Stati Uniti), 23 gennaio 2026 – Neppure una delle migliori prestazioni stagionali dell'azzurro Simone Fontecchio – che nei 25' giocati in uscita dalla panchina ha segnato 17 punti, raccolto 4 rimbalzi e distribuito 3 assist ai compagni – è bastata ai Miami Heat per evitare la sconfitta in casa dei Portland Trail Blazers, i quali si sono imposti con un perentorio 127-110. Per i Trail Blazers, avanti per tutto l'arco dei 48' e capaci di allungare in maniera decisiva con un 39-29 piazzato nel terzo quarto, si tratta della quarta vittoria di fila, ispirata da un Shaedon Sharpe da 27 punti e 7 rimbalzi.

