Mercato chiuso | Golden State prende Porzingis Zubac a Indiana E Giannis resta ai Bucks

I Golden State Warriors hanno ufficialmente preso Kristaps Porzingis, confermando di aver concluso l’affare dopo settimane di trattative. Intanto, i Los Angeles Clippers hanno scambiato Ivica Zubac con gli Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo resta ai Milwaukee Bucks: il tentativo di portarlo via dal team non è andato a buon fine. I Celtics, invece, hanno rafforzato il reparto lunghi con Vucevic, scambiandolo con Simons. La finestra di mercato si è chiusa con questi movimenti, lasciando alcune squadre con più certezze e

Dallas riceve: Khris Middleton, AJ Johnson,  Malaki Branham,  Marvin Bagley III,  2 scelte al primo giro,  3 scelte al secondo giro. Washington riceve: Anthony Davis,  Jaden Hardy,  D’Angelo Russell,  Dante Exum Cleveland riceve: James Harden I Clippers ricevono: Darius Garland e una scelta al secondo giro. Golden State riceve: Kristaps Porzingis Atlanta riceve: Jonathan Kuminga e Buddy Hield Indiana riceve: Ivica Zubac e Kobe Brown. I Clippers ricevono: Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, due scelte al primo giro e una al secondo. Boston riceve: Nikola Vucevic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

