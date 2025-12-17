L'ottava edizione dei Forbes CEO Awards 2025 si è tenuta all'Hotel Principe di Savoia di Milano, celebrando i top manager dell'anno. L'evento, promosso da Forbes Italia in collaborazione con Fiera Milano, riconosce i leader più innovativi, influenti e visionari dell'economia italiana.

© Iltempo.it - Forbes Ceo Awards 2025, premiati i top manager dell'anno

All'Hotel Principe di Savoia di Milano, si è svolta l'ottava edizione dei Forbes CEO Awards, l'evento annuale con cui Forbes Italia, in collaborazione con Fiera Milano, rende omaggio ai leader più visionari, innovativi e influenti dell'economia italiana. Ad aprire l'evento sono stati Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, e Nicola Formichella, CEO di Forbes Italia, che hanno sottolineato il valore dei premi nel celebrare la visione, il coraggio e la capacità di generare progresso dei leader italiani. Andrea Sozzi di Fiera Milano ha ribadito l'importanza della collaborazione con Forbes e del racconto delle esperienze di chi guida l'evoluzione del business. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Nunziatina di Taormina è Osteria dell’Anno, prestigioso riconoscimento ai Food and Travel Italia Awards 2025

Leggi anche: Tommaso Inghirami ai “Food and Travel Italia 2025 Reader Awards” premiato come Giovane Imprenditore dell’anno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Forbes UBS Sustainability Awards 2025 Premio Transformación empresarial Andreu World

Forbes Ceo Awards 2025, premiati i top manager dell'anno - All’Hotel Principe di Savoia di Milano, si è svolta l’ottava edizione dei Forbes CEO Awards , l’evento annuale con cui ... iltempo.it