Forbes Ceo Awards 2025 premiati i top manager dell' anno
L'ottava edizione dei Forbes CEO Awards 2025 si è tenuta all'Hotel Principe di Savoia di Milano, celebrando i top manager dell'anno. L'evento, promosso da Forbes Italia in collaborazione con Fiera Milano, riconosce i leader più innovativi, influenti e visionari dell'economia italiana.
All'Hotel Principe di Savoia di Milano, si è svolta l'ottava edizione dei Forbes CEO Awards, l'evento annuale con cui Forbes Italia, in collaborazione con Fiera Milano, rende omaggio ai leader più visionari, innovativi e influenti dell'economia italiana. Ad aprire l'evento sono stati Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, e Nicola Formichella, CEO di Forbes Italia, che hanno sottolineato il valore dei premi nel celebrare la visione, il coraggio e la capacità di generare progresso dei leader italiani. Andrea Sozzi di Fiera Milano ha ribadito l'importanza della collaborazione con Forbes e del racconto delle esperienze di chi guida l'evoluzione del business. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Nunziatina di Taormina è Osteria dell’Anno, prestigioso riconoscimento ai Food and Travel Italia Awards 2025
Leggi anche: Tommaso Inghirami ai “Food and Travel Italia 2025 Reader Awards” premiato come Giovane Imprenditore dell’anno
Forbes UBS Sustainability Awards 2025 Premio Transformación empresarial Andreu World
Forbes Ceo Awards 2025, premiati i top manager dell'anno - All’Hotel Principe di Savoia di Milano, si è svolta l’ottava edizione dei Forbes CEO Awards , l’evento annuale con cui ... iltempo.it
CEO Italian Summit & Awards: ecco i 17 migliori capitani d'impresa per il 2025 - Cortina, l’evento ha tratto ispirazione dal mondo dello sport per raccontare come le sfide di oggi ... affaritaliani.it
Letizia D'Amato. Aylex · Food. Una splendida serata milanese ai CEO Awards di Forbes, insieme ai 100 Top Manager che guidano le aziende di successo del 2025… brindando già ai traguardi del 2026, in una bellissima atmosfera natalizia. Grazie @forbesita - facebook.com facebook
Forbes Italia (@ForbesItalia) / Posts / X x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.