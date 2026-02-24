Divorata dalle fiamme in pochi minuti Terribile incendio in Italia | panico tra i residenti

Un incendio ha distrutto un fuoristrada in pochi minuti, provocando il panico tra i residenti di una zona residenziale. La causa deriva da un guasto elettrico nascosto tra i circuiti del veicolo, che ha preso fuoco improvvisamente. Le fiamme si sono propagate rapidamente, lasciando dietro di sé una scena di fumo e distruzione. I residenti, atterriti, hanno assistito all’incendio senza poter fare nulla. La situazione rimane sotto controllo delle squadre di emergenza.

Il calore ha iniziato a sprigionarsi in modo subdolo, partendo da un malfunzionamento invisibile nascosto tra i circuiti e le componenti meccaniche di un moderno fuoristrada. Quello che doveva essere un semplice tragitto verso un controllo tecnico si è trasformato in una trappola di metallo e fumo nero. Il conducente procedeva ignaro del pericolo che covava sotto la scocca, finché l'odore acre e le prime lingue di fuoco non hanno reso palese l'emergenza. Solo il pronto intervento di alcuni passanti esperti ha evitato il peggio, riuscendo a far scendere l'uomo un istante prima che l'elettronica di bordo andasse in tilt definitivo, sigillando le portiere e trasformando l'abitacolo in un perimetro invalicabile.