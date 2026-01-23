Cristiana Scarabello confermata alla guida della zona Cia di Padova

Cristiana Scarabello è stata confermata alla guida della zona Cia di Padova. La cintura della città, tra le più cementificate del Veneto, richiede interventi per invertire il trend di urbanizzazione. Durante l’assemblea zonale, svoltasi presso Villa Obizzi, Scarabello ha ribadito l’importanza di strategie sostenibili per il territorio. La conferma rafforza l’impegno della Cia nel promuovere un’agricoltura e uno sviluppo locale equilibrati e responsabili.

La cintura di Padova è una delle zone venete maggiormente cementificate del Veneto. "Bisogna invertire subito il trend", ha chiarito il presidente della zona Cia di Padova, Cristiana Scarabello, rieletta in occasione dell'assemblea zonale che si è tenuta ieri nella Sala Verdi di Villa Obizzi, ad.

