Ranza detenuto nasconde telefono nelle parti intime

Ranza, detenuto, nascondeva un telefono nelle parti intime, causando l’attivazione del metal detector. Durante un controllo di routine nel reparto di alta sicurezza del carcere di San Gimignano, il dispositivo aveva segnalato la presenza di oggetti metallici nascosti. Gli agenti hanno scoperto il telefono nascosto dall’uomo, che cercava di eludere i controlli. La scoperta ha portato a ulteriori verifiche e misure di sicurezza più rigorose nel reparto.

A tradirlo era stato il metal detector. Mentre nel reparto di alta sicurezza, dentro il carcere di Ranza a San Gimignano, venivano fatti i normali controlli per poter accedere alla zona dove i detenuti possono passeggiare, era scattato l'allarme. Qualcosa non andava. Così gli agenti aveva perquisito il carcerato, un 50enne di origini campane, in una stanza adibita proprio a queste operazioni. Era saltato fuori un cavetto per la ricarica del telefono. Normale che il livello di attenzione salisse. Lo avevano fatto passare ancora sotto il metal detector: suonava ancora. Così il detenuto era stato messo alle strette, sollecitato a confessare se aveva qualche oggetto.