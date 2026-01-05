Agricoltura contro l’abbandono dei terreni stanziati ad Amalfi 150mila euro a fondo perduto

È stato stanziato un fondo di 150.000 euro a fondo perduto per promuovere la gestione attiva dei terreni agricoli ad Amalfi. Questa misura mira a contrastare l’abbandono delle terre coltivate, favorendo iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo locale. Un intervento importante per sostenere gli agricoltori e preservare il patrimonio rurale della zona.

Centocinquantamila euro per sostenere la gestione attiva dei fondi agricoli e contrastare l’abbandono dei terren i. Tutto questo nell’intento di sostenere il sistema agricolo di Amalfi (Salerno) che la Fao ha recentemente dichiarato patrimonio mondiale. Con queste finalità l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha dato il via libera a una procedura di avviso pubblico per la concessione di finanziamenti a fondo perduto destinati ai proprietari di fondi agricoli situati nel territorio comunale. “L’iniziativa riconosce il ruolo strategico che l’agricoltura e la manutenzione dei terrazzamenti svolgono nella salvaguardia del territorio, non solo sotto il profilo ambientale e paesaggistico, ma anche come presidio fondamentale contro il dissesto idrogeologico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Volano i prezzi dei terreni agricoli bresciani: si sfiorano i 150mila euro per ettaro

Leggi anche: Fondo perduto e finanziamenti agevolati alle imprese per lo sviluppo dei territori: convegno ad Agropoli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il DL Agricoltura diventa legge: stop al fotovoltaico sui terreni agricoli (ma arriva la banca dati contro il caporalato) - Il provvedimento ora è legge e, tra tutte le misure, lascia invariata la stretta del fotovoltaico sul suolo ... greenme.it

L’agricoltura di Acerra è sana e buona, i dati delle indagini sui terreni: “Nessun prodotto contaminato” - L’agricoltura di Acerra è sana e buona, i dati delle indagini sui terreni: “Nessun prodotto contaminato” | Territorio ... ilmonito.it