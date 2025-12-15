Durante un'operazione mirata alla tutela della sicurezza alimentare, il Nas dei carabinieri di Catania, insieme alla stazione di Randazzo, ha effettuato un controllo in un bar nel centro cittadino, riscontrando irregolarità e applicando le relative sanzioni.

© Cataniatoday.it - Controlli e sanzioni del Nas in un bar del centro cittadino di Randazzo

Nel corso di un servizio straordinario finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare, il personale del nucleo antisofisticazioni e sanità Nas dei carabinieri di Catania, supportato dalla stazione carabinieri di Randazzo, ha eseguito un controllo presso un bar del centro cittadino, gestito da. Cataniatoday.it

Controlli NAS in un pub di Salemi: sanzioni per 7.800 euro

Parma: sequestri, sanzioni e irregolarità nei controlli dei NAS su ristoranti e bar - hanno recentemente eseguito una serie di controlli mirati alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, ispezionando diverse a ... sassuolo2000.it

Green pass, controlli Nas: accertate 236 violazioni per 94mila euro di sanzioni - Sono 236 le violazioni accertate dal Nas durante i controlli sul rispetto dell'obbligo del Green pass. tgcom24.mediaset.it

Controlli nel #weekend: sanzioni e denunce per azioni illecite nelle zone movida e per condotte irregolari alla guida. Intercettato il conducente fuggito dopo un incidente stradale con feriti #PoliziaRomaCapitale Sono più di 500 le verifiche effettuate nel fine set - facebook.com facebook