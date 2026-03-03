Napoli soluzione alla Juan Jesus per la difesa | un ritorno romantico per convincere Conte a restare?

A Napoli si valuta un ritorno romantico per la difesa, con l’obiettivo di convincere l’allenatore a rimanere. La squadra sta considerando una soluzione simile a quella adottata in passato, con un giocatore che ha già vestito la maglia azzurra. Nel frattempo, Kalidou Koulibaly si avvicina a una decisione importante per il suo futuro, dopo aver lasciato il Napoli per l’Arabia Saudita.

L’avventura araba di Kalidou Koulibaly si avvicina a un bivio decisivo. Arrivato in Arabia Saudita come uno dei volti simbolo del nuovo corso del calcio mediorientale, il difensore senegalese ha portato esperienza, leadership e professionalità in un campionato in forte crescita. Il contratto di Koulibaly scadrà tra tre mesi e il desiderio del centrale è chiaro: tornare in Europa, dove sente di poter ancora dire la sua ad alto livello. A 33 anni, l’ex colonna del Napoli sa di non poter più ambire ai contratti faraonici del passato, ma è altrettanto convinto di poter essere ancora utile, soprattutto in contesti tattici e ambientali che conosce bene. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, un gradito ritorno per convincere Conte a restare?Il mercato di giugno si avvicina e in casa SSC Napoli iniziano a circolare le prime, intriganti indiscrezioni.

