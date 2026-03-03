FOTO Scontri a Bagnoli per l’America’s Cup | poliziotto ferito

A Napoli, circa 100 manifestanti hanno rotto la prima barriera di polizia davanti alla sede della Municipalità a Bagnoli, dove si tiene un Consiglio comunale speciale sulla Coppa America. Durante gli scontri, un agente di polizia è rimasto ferito. La situazione è rapidamente diventata tesa, con momenti di scontro tra le forze dell’ordine e i manifestanti. La polizia ha cercato di contenere l’assalto alla barriera.

Momenti di tensione a Napoli dove circa 100 manifestanti hanno sfondato la prima barriera di agenti posta dalle forze dell'ordine a Bagnoli, davanti alla sede della Municipalità dove si sta effettuando un Consiglio comunale speciale sulla Coppa America. I manifestanti espongono cartelli contro le decisioni del Comune sulla competizione e i lavori programmati sul litorale. Una seconda barriera, questa volta formata da transenne, è stato nuovamente sfondata, poi i dimostranti si sono fermati faccia a faccia con carabinieri e polizia in tenuta antisommossa, sempre di fronte alla Municipalità. Un poliziotto è stato ferito alla testa nello scontro con i manifestanti all'esterno della Municipalità di Bagnoli dove sta iniziando la seduta di Consiglio comunale con il sindaco Manfredi sulla Coppa America.