Il Milan ha vinto 2-0 contro la Cremonese nella ventisettesima giornata di Serie A, con i gol di Pavlovic e Leao che sono arrivati entrambi oltre il 90º minuto. La partita si è giocata allo stadio Zini e ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri conquistare tre punti importanti prima del derby. La vittoria permette al Milan di migliorare la propria posizione in classifica.

AGI - Il Milan rialza la testa prima del derby. Gli uomini di Massimiliano Allegri portano a casa un prezioso successo per 2-0 nella trasferta dello Zini contro la Cremonese, valida per la ventisettesima giornata di Serie A 20252026: decidono Pavlovic e Leao. La prima occasione da rete arriva al 7' e se la ritagliano i padroni di casa con un traversone insidioso di Vandeputte, su cui Vardy non riesce ad impattare bene. Tre minuti più tardi Rabiot imbuca per Leao che va al tiro, ma trova il provvidenziale intervento di Folino. Al 21' sono ancora i rossoneri a farsi vedere nella metà campo avversaria con un mancino di Saelemaekers, che però termina sul fondo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milan batte 2-0 la Cremonese con due gol oltre il 90esimo

